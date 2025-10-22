Запоріжжя опинилось під атакою дронів-камікадзе — що відомо про наслідки удару

Пожежі та руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки окупантів РФ. Фото: Суспільне

Російські окупанти цієї ночі вчергове атакували Запоріжжя. У місті зафіксовані руйнування та є інформація про постраждалу людину.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

Що відомо про наслідки атаки окупантів на місто

За інформацією місцевої влади, ворог атакував Запоріжжя дев'ятьма дронами-камікадзе типу "Шахед". Очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив, що медики надають допомогу одній постраждалій людині.

Через удар окупантів в одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. На місці працюють рятувальні служби.

Раніше повідомлялось, що окупанти цієї ночі двічі атакували й Київ. У столиці є загоряння, а також зафіксований виклик медиків в один з районів.

Тим часом через атаку окупантів РФ Чернігівщина перебуває у блекауті. Місто лишається без електропостачання, з обмеженим доступом до води.