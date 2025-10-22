Відео
Україна
Головна Новини дня Ворог атакував Запоріжжя "Шахедами" — наслідки атаки окупантів

Ворог атакував Запоріжжя "Шахедами" — наслідки атаки окупантів

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 03:04
Запоріжжя опинилось під атакою дронів-камікадзе — що відомо про наслідки удару
Пожежі та руйнування у Запоріжжі внаслідок атаки окупантів РФ. Фото: Суспільне

Російські окупанти цієї ночі вчергове атакували Запоріжжя. У місті зафіксовані руйнування та є інформація про постраждалу людину.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА

Що відомо про наслідки атаки окупантів на місто

За інформацією місцевої влади, ворог атакував Запоріжжя дев'ятьма дронами-камікадзе типу "Шахед". Очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив, що медики надають допомогу одній постраждалій людині.

Через удар окупантів в одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. На місці працюють рятувальні служби. 

Раніше повідомлялось, що окупанти цієї ночі двічі атакували й Київ. У столиці є загоряння, а також зафіксований виклик медиків в один з районів. 

Тим часом через атаку окупантів РФ Чернігівщина перебуває у блекауті. Місто лишається без електропостачання, з обмеженим доступом до води.

пожежа Запоріжжя Іван Федоров атака дрон-камікадзе постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
