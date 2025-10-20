Відео
Відео

Росіяни 595 разів обстріляли Запорізьку область — які наслідки

Росіяни 595 разів обстріляли Запорізьку область — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:40
Оновлено: 07:56
Масований обстріл Запорізької області 19 жовтня — пошкодження та жертви
Зруйнований будинок у Запорізькій області. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили 595 атак на території 17 населених пунктів Запорізької області. Удари різного типу зафіксовані майже по всій лінії фронту.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Атаки по Запорізькій області за добу

Окупанти провели сім авіаційних нальотів по селах Лукашеве, Малинівка, Нове та Мала Токмачка. Крім того, противник активно застосовував безпілотники — зафіксовано 399 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів. Під ударом опинилися Біленьке, Веселянка, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Малинівка, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне та Білогір’я.

П’ять разів ворог застосував реактивні системи залпового вогню по Малій Токмачці, Малинівці та Щербаках. Окрім цього, 184 артилерійські обстріли зафіксовано по населених пунктах Юрківка, Степногірськ, Плавні, Степове, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Чарівне та Білогір’я.

За добу до обласної влади надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури. На щастя, жертв серед мирного населення немає.

Нагадаємо, також  в ніч проти 20 жовтня російські війська атакували енергооб'єкт в Чернігівській області, що призвело до відключень світла.

Окрім того, цієї ночі гучні вибухи лунали й в Одеській області

російські війська Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
