Россияне 595 раз обстреляли Запорожскую область — последствия

Россияне 595 раз обстреляли Запорожскую область — последствия

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 07:40
обновлено: 08:00
Массированный обстрел Запорожской области 19 октября — повреждения и жертвы
Разрушенный дом в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российские войска совершили 595 атак на территории 17 населенных пунктов Запорожской области. Удары различного типа зафиксированы почти по всей линии фронта.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Читайте также:

Атаки по Запорожской области за сутки

Оккупанты провели семь авиационных налетов по селам Лукашево, Малиновка, Новое и Малая Токмачка. Кроме того, противник активно применял беспилотники — зафиксировано 399 атак БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов. Под ударом оказались Беленькое, Веселянка, Степногорск, Плавни, Степное, Гуляйполе, Орехов, Малиновка, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Чаривное и Белогорье.

Пять раз враг применил реактивные системы залпового огня по Малой Токмачке, Малиновке и Щербаках. Кроме этого, 184 артиллерийских обстрела зафиксировано по населенным пунктам Юрковка, Степногорск, Плавни, Степное, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Чаривное и Белогорье.

За сутки к областным властям поступило 11 сообщений о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Напомним, также в ночь на 20 октября российские войска атаковали энергообъект в Черниговской области, что привело к отключениям света.

Кроме того, этой ночью громкие взрывы раздавались и в Одесской области.

российские войска Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
