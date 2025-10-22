Видео
Україна
Видео

Враг атаковал Запорожье "Шахедами" — последствия атаки оккупантов

Враг атаковал Запорожье "Шахедами" — последствия атаки оккупантов

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:04
обновлено: 04:34
Запорожье оказалось под атакой дронов-камикадзе - что известно о последствиях удара
Пожары и разрушения в Запорожье в результате атаки оккупантов РФ. Фото: Суспільне

Российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Запорожье. В городе зафиксированы разрушения и есть информация о пострадавших.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА.

Читайте также:

Что известно о последствиях атаки оккупантов на город

По информации местных властей, враг атаковал Запорожье девятью дронами-камикадзе типа "Шахед". Глава ЗОВА Иван Федоров сообщил, что медики оказывают помощь пяти женщинам. Самой младшей 21, самой старой — 62 года. Осколочные ранения, отравления угарным газом.

Из-за удара оккупантов в одном из районов произошло возгорание многоэтажки и частных домов. На месте работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что оккупанты этой ночью дважды атаковали и Киев. В столице есть возгорания, а также зафиксирован вызов медиков в один из районов.

Между тем из-за атаки оккупантов РФ Черниговщина находится в блэкауте. Город остается без электроснабжения, с ограниченным доступом к воде.

пожар Запорожье Иван Федоров атака дрон-камикадзе пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
