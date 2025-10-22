Видео
Україна
Видео

В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога — взрывы в столице

В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога — взрывы в столице

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 01:06
обновлено: 01:19
В Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги — слышна работа систем ПВО
Срочная новость

Уже второй раз за ночь в столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская власть призывает жителей находиться в безопасных местах и направляться в укрытия.

О воздушной опасности сообщает КГВА.

Что известно на данный момент

В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога — взрывы в столице - фото 1
Предупреждение об атаке на Киев. Фото: Скриншот

Ни один из мониторинговых каналов, в том числе связанных с ВСУ, не сообщил о типе атаки на Киев. Однако в столице уже слышали взрывы.

В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога — взрывы в столице - фото 2
Сообщение от Ткаченко об атаке на Киев. Фото: Скриншот

По сообщению начальника КГВА Ткаченко, в городе были слышны громкие взрывы работы ПВО.

Новость обновляется...

Киев ППО воздушная тревога война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
