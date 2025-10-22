В Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги — слышна работа систем ПВО

В Киеве второй раз за ночь воздушная тревога — взрывы в столице
Дата публикации 22 октября 2025 01:06
обновлено: 01:19
Срочная новость
Уже второй раз за ночь в столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская власть призывает жителей находиться в безопасных местах и направляться в укрытия.
О воздушной опасности сообщает КГВА.
Что известно на данный момент
Ни один из мониторинговых каналов, в том числе связанных с ВСУ, не сообщил о типе атаки на Киев. Однако в столице уже слышали взрывы.
По сообщению начальника КГВА Ткаченко, в городе были слышны громкие взрывы работы ПВО.
Новость обновляется...
