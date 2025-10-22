В Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги — слышна работа систем ПВО

Срочная новость

Уже второй раз за ночь в столице Украины объявлена воздушная тревога. Киевская власть призывает жителей находиться в безопасных местах и направляться в укрытия.

О воздушной опасности сообщает КГВА.

Реклама

Читайте также:

Что известно на данный момент

Предупреждение об атаке на Киев. Фото: Скриншот

Ни один из мониторинговых каналов, в том числе связанных с ВСУ, не сообщил о типе атаки на Киев. Однако в столице уже слышали взрывы.

Сообщение от Ткаченко об атаке на Киев. Фото: Скриншот

По сообщению начальника КГВА Ткаченко, в городе были слышны громкие взрывы работы ПВО.

Новость обновляется...