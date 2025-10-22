Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — вибухи у столиці

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — вибухи у столиці

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:06
Оновлено: 01:47
У Києві пролунав сигнал повітряної тривоги — чути роботу систем ППО
Термінова новина

Вже вдруге за ніч у столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях та прямувати до укриттів.

Про повітряну небезпеку повідомляє КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — вибухи у столиці - фото 1
Попередження про атаку на Київ. Фото: Скриншот

Жоден з моніторингових каналів, в тому числі пов'язаних із ЗСУ, не повідомив про тип атаки на Київ. Проте у столиці вже чули вибухи.

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — вибухи у столиці - фото 2
Повідомлення від ткаченка про атаку на Київ. Фото: Скриншот

За повідомленням начальника КМВА Ткаченка, у місті було чутно гучні вибухи роботи ППО.

Новина оновлюється...

Київ ППО повітряна тривога війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації