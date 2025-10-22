У Києві пролунав сигнал повітряної тривоги — чути роботу систем ППО

Термінова новина

Вже вдруге за ніч у столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях та прямувати до укриттів.

Про повітряну небезпеку повідомляє КМВА.

Що відомо на цей момент

Попередження про атаку на Київ. Фото: Скриншот

Жоден з моніторингових каналів, в тому числі пов'язаних із ЗСУ, не повідомив про тип атаки на Київ. Проте у столиці вже чули вибухи.

Повідомлення від ткаченка про атаку на Київ. Фото: Скриншот

За повідомленням начальника КМВА Ткаченка, у місті було чутно гучні вибухи роботи ППО.

Новина оновлюється...