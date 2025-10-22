У Києві пролунав сигнал повітряної тривоги — чути роботу систем ППО

У Києві вдруге за ніч повітряна тривога — вибухи у столиці
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:06
Оновлено: 01:47
Термінова новина
Вже вдруге за ніч у столиці України оголошено повітряну тривогу. Київська влада закликає мешканців перебувати у безпечних місцях та прямувати до укриттів.
Про повітряну небезпеку повідомляє КМВА.
Що відомо на цей момент
Жоден з моніторингових каналів, в тому числі пов'язаних із ЗСУ, не повідомив про тип атаки на Київ. Проте у столиці вже чули вибухи.
За повідомленням начальника КМВА Ткаченка, у місті було чутно гучні вибухи роботи ППО.
Новина оновлюється...
