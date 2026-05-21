ВООЗ: розробка вакцини від нового штаму Еболи займе до 9 місяців

Вакцинація людей. Ілюстративне фото: magnific

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що розробка вакцини проти нового штаму Еболи Бундібуджо потребуватиме щонайменше 6–9 місяців. У ВООЗ попереджають, що процес створення та тестування препарату ускладнений браком готових доз для клінічних випробувань. Тим часом спалах хвороби вже призвів до десятків смертей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

На розробку вакцини від спалаху Еболи потрібно до 9 місяців

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що створення ефективної вакцини проти нового штаму вірусу Еболи Бундібуджо займе від шести до дев’яти місяців.

За даними ВООЗ, ситуація залишається напруженою: вже зафіксовано 139 смертей, а кількість підозрюваних випадків інфікування зросла до близько 600. Епідеміологічні служби працюють в умовах ускладненого доступу до регіонів через безпекову ситуацію.

Керівник дослідницької програми ВООЗ доктор Васі Мурті пояснив, що найперспективніша вакцина базується на тій самій технології, що й препарат проти іншого штаму Еболи — Заїру. Він наголосив, що наразі препарат перебуває на етапі розробки та ще не готовий для широких клінічних випробувань.

Читайте також:

Коментуючи перспективи, фахівець підкреслив:

"Наразі жодної дози для клінічних випробувань немає... За нашою інформацією, на це може знадобитися від шести до дев’яти місяців".

Водночас у ВООЗ зазначають, що альтернативні вакцини можуть стати доступними раніше — орієнтовно через два-три місяці. Проте експерти наголошують, що остаточні терміни залишаються невизначеними через відсутність повних результатів доклінічних досліджень.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус наголосив, що боротьба зі спалахом ускладнюється ситуацією в провінції Ітурі в Демократичній Республіці Конго, де триває збройний конфлікт. Через це понад 100 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, що значно ускладнює епідеміологічний контроль.

Окремо у ВООЗ звертають увагу, що симптоми Еболи можуть збігатися з іншими поширеними в регіоні хворобами, зокрема малярією та черевним тифом, що також ускладнює діагностику та своєчасне виявлення нових випадків.

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я через спалах вірусу Ебола штаму Бундібуджо в Африці. Випадки інфікування та підозрювані смерті зафіксовані в Демократичній Республіці Конго та Уганді. При цьому реальна кількість заражень може бути вищою.

Новини.LIVE також повідомляли, що круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, прямує до порту Роттердама. На судні запроваджено карантин для частини екіпажу та медичного персоналу, який залишається на борту. Влада Нідерландів готує карантинні заходи після прибуття лайнера, щоб запобігти можливому поширенню інфекції.