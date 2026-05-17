Головна Новини дня ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи

Дата публікації: 17 травня 2026 15:01
ВООЗ оголосила міжнародну тривогу через Еболу
Евакуація інфікованої людини. Фото: Reuters/Victoire Mukenge

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері громадської охорони здоров'я через спалах вірусу Ебола в Африці. Йдеться про поширення вірусу Бундібугіо в Демократичній Республіці Конго та Уганді. У ВООЗ наголосили, що ситуація поки що не вважається пандемією, однак ризик подальшого міжнародного поширення захворювання залишається високим.

Відповідну заяву організація опублікувала 17 травня, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

У провінції Ітурі в Конго підтверджено вісім випадків зараження, а також зареєстровано 246 підозрілих випадків і 80 ймовірних смертей. Ще два лабораторно підтверджені випадки виявили в столиці Уганди Кампалі, один із пацієнтів помер. В організації зазначили, що реальна кількість заражених може бути значно вищою через велику кількість підозрілих смертейі слабкий контроль в окремих районах.

ВООЗ попередила про ризик поширення хвороби

В організації заявили, що поширенню вірусу сприяють висока мобільність населення, гуманітарна криза і проблеми із системою охорони здоров'я в регіоні. Додаткову тривогу викликає відсутність затверджених вакцин і спеціалізованого лікування проти штаму Бундібугіо. ВООЗ уже рекомендувала посилити санітарний контроль, спостереження за контактними особами та готовність лікарень у сусідніх країнах.

Спалахи Еболи регулярно фіксують у країнах Центральної Африки, однак нинішня ситуація викликала особливе занепокоєння через появу випадків за межами початкового вогнища зараження. ВООЗ закликала країни не закривати кордони і не запроваджувати обмеження на торгівлю та авіасполучення, оскільки такі заходи не допомагають зупинити поширення хвороби. Замість цього акцент зроблено на ранньому виявленні заражень і міжнародній координації дій.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
