ВОЗ объявила международную тревогу из-за Эболы

Эвакуация инфицированного человека. Фото: Reuters/Victoire Mukenge

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за вспышки вируса Эбола в Африке. Речь идет о распространении вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ подчеркнули, что ситуация пока не считается пандемией, однако риск дальнейшего международного распространения заболевания остается высоким.

Соответствующее заявление организация опубликовала 17 мая, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

В провинции Итури в Конго подтверждены восемь случаев заражения, а также зарегистрированы 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. Еще два лабораторно подтвержденных случая выявили в столице Уганды Кампале, один из пациентов умер. В организации отметили, что реальное количество зараженных может быть значительно выше из-за большого числа подозрительных смертей и слабого контроля в отдельных районах.

ВОЗ предупредила о риске распространения болезни

В организации заявили, что распространению вируса способствуют высокая мобильность населения, гуманитарный кризис и проблемы с системой здравоохранения в регионе. Дополнительную тревогу вызывает отсутствие утвержденных вакцин и специализированного лечения против штамма Бундибугио. ВОЗ уже рекомендовала усилить санитарный контроль, наблюдение за контактными лицами и готовность больниц в соседних странах.

Вспышки Эболы регулярно фиксируются в странах Центральной Африки, однако нынешняя ситуация вызвала особое беспокойство из-за появления случаев за пределами первоначального очага заражения. ВОЗ призвала страны не закрывать границы и не вводить ограничения на торговлю и авиасообщение, поскольку такие меры не помогают остановить распространение болезни. Вместо этого акцент сделан на раннем выявлении заражений и международной координации действий.

