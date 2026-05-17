Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы

Ua ru
Дата публикации 17 мая 2026 15:01
ВОЗ объявила международную тревогу из-за Эболы
Эвакуация инфицированного человека. Фото: Reuters/Victoire Mukenge

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за вспышки вируса Эбола в Африке. Речь идет о распространении вируса Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ подчеркнули, что ситуация пока не считается пандемией, однако риск дальнейшего международного распространения заболевания остается высоким.

Соответствующее заявление организация опубликовала 17 мая, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ВОЗ. 

В провинции Итури в Конго подтверждены восемь случаев заражения, а также зарегистрированы 246 подозрительных случаев и 80 предполагаемых смертей. Еще два лабораторно подтвержденных случая выявили в столице Уганды Кампале, один из пациентов умер. В организации отметили, что реальное количество зараженных может быть значительно выше из-за большого числа подозрительных смертей и слабого контроля в отдельных районах.

ВОЗ предупредила о риске распространения болезни

В организации заявили, что распространению вируса способствуют высокая мобильность населения, гуманитарный кризис и проблемы с системой здравоохранения в регионе. Дополнительную тревогу вызывает отсутствие утвержденных вакцин и специализированного лечения против штамма Бундибугио. ВОЗ уже рекомендовала усилить санитарный контроль, наблюдение за контактными лицами и готовность больниц в соседних странах.

Вспышки Эболы регулярно фиксируются в странах Центральной Африки, однако нынешняя ситуация вызвала особое беспокойство из-за появления случаев за пределами первоначального очага заражения. ВОЗ призвала страны не закрывать границы и не вводить ограничения на торговлю и авиасообщение, поскольку такие меры не помогают остановить распространение болезни. Вместо этого акцент сделан на раннем выявлении заражений и международной координации действий.

Читайте также:

Новини.LIVE ранее сообщали о массовой эвакуации в Европе из-за вспышки эпидемии хантавируса на туристическом лайнере. 

Также Новини.LIVE писали о сообщении Минздрава, согласно которому Украина является естественным очагом циркуляции хантавируса. 

ВОЗ Эбола эпидемия
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации