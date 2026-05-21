Главная Новости дня ВОЗ: разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев

ВОЗ: разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев

Дата публикации 21 мая 2026 09:57
Вакцинация людей. Иллюстративное фото: magnific

Всемирная организация здравоохранения заявила, что разработка вакцины против нового штамма Эболы Бундибуджо потребует не менее 6–9 месяцев. В ВОЗ предупреждают, что процесс создания и тестирования препарата осложнен нехваткой готовых доз клинических испытаний. Тем временем вспышка болезни уже привела к десяткам смертей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что создание эффективной вакцины против нового штамма вируса Эболы Бундибуджо займет от шести до девяти месяцев.

По данным ВОЗ , ситуация остается напряженной: уже зафиксировано 139 смертей , а количество подозреваемых случаев инфицирования возросло до около 600. Эпидемиологические службы работают в условиях усложненного доступа к регионам из-за ситуации безопасности.

Руководитель исследовательской программы ВОЗ доктор Васи Мурти объяснил, что самая перспективная вакцина базируется на той же технологии, что и препарат против другого штамма Эболы – Заиру . Он отметил, что в настоящее время препарат находится на этапе разработки и еще не готов к широким клиническим испытаниям.

Комментируя перспективы, специалист подчеркнул:

"Пока никакой дозы для клинических испытаний нет... По нашей информации, на это может потребоваться от шести до девяти месяцев".

В то же время в ВОЗ отмечают, что альтернативные вакцины могут стать доступными раньше — ориентировочно через два-три месяца. Однако эксперты отмечают, что окончательные сроки остаются неопределенными из-за отсутствия полных результатов доклинических исследований.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что борьба со вспышкой осложняется ситуацией в провинции Итури в Демократической Республике Конго, где продолжается вооруженный конфликт. Поэтому более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, что значительно усложняет эпидемиологический контроль.

Отдельно в ВОЗ обращают внимание, что симптомы Эболы могут совпадать с другими распространенными в регионе болезнями, в частности малярией и брюшным тифом, что затрудняет диагностику и своевременное выявление новых случаев.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья из-за вспышки вируса Эбола штамма Бундибуджо в Африке. Случаи инфицирования и подозреваемые смерти отмечены в Демократической Республике Конго и Уганде. При этом реальное количество заражений может быть выше.

Новини.LIVE также сообщали, что круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса , направляется в порт Роттердама. На судне введен карантин для части экипажа и медицинского персонала, остающегося на борту. Власти Нидерландов готовят карантинные меры по прибытии лайнера, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
