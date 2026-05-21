ВОЗ: разработка вакцины от нового штамма Эболы займет до 9 месяцев

Вакцинация людей. Иллюстративное фото: magnific

Всемирная организация здравоохранения заявила, что разработка вакцины против нового штамма Эболы Бундибуджо потребует не менее 6–9 месяцев. В ВОЗ предупреждают, что процесс создания и тестирования препарата осложнен нехваткой готовых доз клинических испытаний. Тем временем вспышка болезни уже привела к десяткам смертей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

По данным ВОЗ , ситуация остается напряженной: уже зафиксировано 139 смертей , а количество подозреваемых случаев инфицирования возросло до около 600. Эпидемиологические службы работают в условиях усложненного доступа к регионам из-за ситуации безопасности.

Руководитель исследовательской программы ВОЗ доктор Васи Мурти объяснил, что самая перспективная вакцина базируется на той же технологии, что и препарат против другого штамма Эболы – Заиру . Он отметил, что в настоящее время препарат находится на этапе разработки и еще не готов к широким клиническим испытаниям.

Комментируя перспективы, специалист подчеркнул:

"Пока никакой дозы для клинических испытаний нет... По нашей информации, на это может потребоваться от шести до девяти месяцев".

В то же время в ВОЗ отмечают, что альтернативные вакцины могут стать доступными раньше — ориентировочно через два-три месяца. Однако эксперты отмечают, что окончательные сроки остаются неопределенными из-за отсутствия полных результатов доклинических исследований.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что борьба со вспышкой осложняется ситуацией в провинции Итури в Демократической Республике Конго, где продолжается вооруженный конфликт. Поэтому более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, что значительно усложняет эпидемиологический контроль.

Отдельно в ВОЗ обращают внимание, что симптомы Эболы могут совпадать с другими распространенными в регионе болезнями, в частности малярией и брюшным тифом, что затрудняет диагностику и своевременное выявление новых случаев.

Новини.LIVE информировали, что в мае 2026 года ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здоровья из-за вспышки вируса Эбола штамма Бундибуджо в Африке. Случаи инфицирования и подозреваемые смерти отмечены в Демократической Республике Конго и Уганде. При этом реальное количество заражений может быть выше.

Новини.LIVE также сообщали, что круизный лайнер MV Hondius, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса , направляется в порт Роттердама. На судне введен карантин для части экипажа и медицинского персонала, остающегося на борту. Власти Нидерландов готовят карантинные меры по прибытии лайнера, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.