Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів про труднощі з пошуком нового прессекретаря Білого дому після звільнення Керолайн Левітт. В інтерв'ю колишній речниці своєї адміністрації, а нині ведучій Fox News Кейлі Макінені він пожартував, що Левітт після народження другої дитини віддала перевагу материнству, а не роботі з ним.

Про це йдеться в ефірі програми Saturday in America, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про Керолайн Левітт

Ведуча запитала американського президента, коли він призначить нового прессекретаря. Трамп відповів, що зараз сам часто спілкується з журналістами. Водночас він високо оцінив роботу своєї колишньої співробітниці.

"Керолайн була фантастичною. Скажу вам, вона — проблема. Велика проблема. Я їй так і сказав, бо вона була настільки хорошою. Кого, чорт забирай, поставити на її місце?" — заявив Трамп.

Після цього Трамп згадав про народження дитини в колишньої співробітниці та пожартував: "Інакше кажучи, вона любить дитину більше, ніж любила мене. Це жахливо. Це жахлива річ".

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Після цього він розповів, як складається її кар'єра на телебаченні.

"Вона чудово справляється. Тепер вона працює з Fox. Вона стане зіркою, стане зіркою. Вона чудова людина", — сказав американський лідер.

Нагадаємо, Левітт залишила Білий дім наприкінці серпня 2026 року після народження другої дитини. З 1 листопада вона працює оглядачкою Fox News.

Коли Трамп призначить нового прессекретаря Білого дому

Макінені також поцікавилася, чи визначиться президент із кандидатурою до Нового року, проте Трамп не назвав конкретної дати.

"У мене є четверо чи п'ятеро людей. Можу вам сказати, що сотня людей хоче цю роботу, як ви можете собі уявити", — зазначив він.

Під час розмови президент також згадав Кеті Захарію. За його словами, вона могла б добре впоратися з обов'язками, але зіткнулася з жорсткою критикою.

"Я бачив, як до неї ставилися. Я сказав: Кеті, тобі це не потрібно. Вона, можливо, змогла б із цим впоратися. Але навіщо ставити її в таке становище?" — пояснив Трамп.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що на початку жовтня Дональд Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому. Тоді він високо оцінив її професійні якості та назвав відданою прихильницею руху MAGA.

Також Новини.LIVE писали про те, що вже 16 жовтня Захарія залишила посаду. Вона пропрацювала лише п'ять днів. Її перший брифінг викликав критику через відповіді на запитання журналістів.

Крім того, раніше Трамп запропонував очолити пресслужбу Білого дому керівнику UFC Дейні Вайту. Той заявив про намір зустрітися з президентом США та обговорити пропозицію. Однак згодом Трамп пояснив, що пожартував.