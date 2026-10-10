Трамп призначив нову прессекретарку Білого дому: хто така Кеті Захарія

Нова прессекретарка Трампа Кеті Захарія. Фото: instagram.com/katiezacharia

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив собі нову прессекретарку. Йдеться про 42-річну Кеті Захарію. Американський лідер заявив, що вона чудово показала себе на попередніх посадах, а ще є "відданою учасницею та прихильницею руху MAGA".

Про це Дональд Трамп повідомив в Truth Socia, передає Новини.LIVE.

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Нова прессекретарка Трампа

"Для мене велика честь щойно призначити Кеті Захарію на посаду прессекретаря. Наразі Кеті обіймає посаду старшого радника з питань комунікацій у компанії Truth Social (Trump Media & Technology Group), де вона проявила себе з найкращого боку!" — заявив Трамп.

Нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія. Фото: instagram.com/katiezacharia

Вона є уродженкою Каліфорнії та раніше працювала речницею, а також заступницею помічника секретаря з питань зв’язків з громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки.

Трамп повідомив, що Кеті Захарія — видатна випускниця Університету Пеппердайн та юридичної школи Пеппердайн "Карузо", адвокат і постійна коментаторка на каналах Fox News та Newsmax.

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За його словами, раніше вона брала участь в передвиборчих кампаніях Трамп, де допомагала в ключових "коливальних штатах".

Кеті Захарія. Фото: instagram.com/katiezacharia

Лідер США зауважив, що Кеті Захарія має бездоганну репутацію як прихильниця і з самого початку була відданою, а також є прихильницею руху MAGA.

"Я впевнений, що Кеті досягне значних результатів для нашої країни на посаді наступної прессекретарки Білого дому, оскільки вона користується повагою з боку ЗМІ, американського народу та моєї адміністрації і чудово співпрацюватиме з ними. Кеті замінить чудову Керолайн Левітт, яка чудово справилася з обов’язками прессекретарки. Удачі, Кеті!" — додав Трамп.

Допис Трампа. Фото: скриншот

За інформацією NYT, Захарія заявила, що Керолайн Левітт встановила "високу планку", тому вона хоче продовжувати досягати вагомих результатів для США та повідомляти американському народу про важливі перемоги адміністрації.

Як писали Новини.LIVE, наприкінці серпня Керолайн Левітт залишила посаду прессекретаря Білого дому. Рішення про відставку стало несподіванкою навіть для її колег.

Крім того, Трамп розкритикував Нобелівський комітет, оскільки він не отримав премію миру. Лідер США заявив про несправедливість системи нагородження.