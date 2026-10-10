Трамп обурився: він не отримав Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що за час своєї діяльності врегулював вісім воєн і планує досягти результатів ще у двох конфліктах — в Ірані та між Росією й Україною. Також американський лідер розкритикував Нобелівський комітет через те, що не отримав премію миру, та заявив про несправедливість системи нагородження.

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Трамп заявив, що врегулював вісім воєн

Дональд Трамп похвалився своїми "досягненнями" у сфері міжнародної дипломатії перед журналістами та заявив, що за його термін йому вдалося врегулювати аж вісім воєн.

Повідомляється, що він також має намір "врегулювати або виграти" ще два конфлікти — в Ірані та між Росією й Україною. Як приклад своїх дипломатичних успіхів американський лідер навів конфлікт між Азербайджаном і Вірменією:

"Путін не зміг за 10 років, а я вирішив за два дні", — заявив президент США, коментуючи війну.

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Окрему увагу президент США приділив Нобелівській премії миру. Дональд Трамп розкритикував рішення Нобелівського комітету та висловив невдоволення тим, що нагороду присудили іншій "загадковій" особі, заявивши, що раніше про неї ніхто нічого не чув. Він поставив під сумнів справедливість системи визначення лауреатів, нібито натякаючи, що премію заслуговує він через свої досягнення.

"З огляду на мої досягнення у сфері миру, яких ніхто раніше не мав, це дуже нечесна система", — заявив американський президент.

Також назвав організаторів премії "ворогами цивілізації", та заявив, що такі дії — це удар по репутації Норвегії. Як відомо, саме в цій країні вручають премію миру.

"Це незабутня пляма на репутації Норвегії. Ми цього не забудемо", — пригрозив президент США.

Крім того, президент США стверджував, що завдяки його діям не допустили початку нових масштабних конфліктів у різних регіонах світу. За словами Трампа, його діяльність допомогла уникнути загострення ситуації на Корейському півострові та навколо Тайваню.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп приєднався до критики адвоката Девіда Шона про рішення Нобелівського комітету щодо присудження премії миру колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Наві Піллей. Шон заявив, що таке рішення знецінило престиж премії.

Ми інформували, що 9 жовтня стало відомо — Трамп домовився із російським диктатором Володимиром Путіним щодо експорту російського дизельного пального. Постачання мають розпочатися найближчим часом, а надалі їхні обсяги планують нарощувати.