Трамп возмутился: он не получил Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что за время своего пребывания у власти урегулировал восемь войн и планирует добиться результатов ещё в двух конфликтах — в Иране и между Россией и Украиной. Также американский лидер раскритиковал Нобелевский комитет за то, что не получил премию мира, и заявил о несправедливости системы награждения.

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Трамп заявил, что урегулировал восемь войн

Дональд Трамп похвастался перед журналистами своими "достижениями" в сфере международной дипломатии и заявил, что за время своего пребывания у власти ему удалось урегулировать целых восемь войн.

Сообщается, что он также намерен "урегулировать или выиграть" ещё два конфликта — в Иране и между Россией и Украиной. В качестве примера своих дипломатических успехов американский лидер привёл конфликт между Азербайджаном и Арменией:

"Путин не смог за 10 лет, а я решил за два дня", — заявил президент США, комментируя войну.

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Особое внимание президент США уделил Нобелевской премии мира. Дональд Трамп раскритиковал решение Нобелевского комитета и выразил недовольство тем, что награду присудили другому "загадочному" лицу, заявив, что раньше о нём никто ничего не слышал. Он поставил под сомнение справедливость системы определения лауреатов, якобы намекая, что премию заслуживает он благодаря своим достижениям.

"Учитывая мои достижения в области мира, которых раньше ни у кого не было, это очень несправедливая система", — заявил американский президент.

Также он назвал организаторов премии "врагами цивилизации" и заявил, что такие действия — это удар по репутации Норвегии. Как известно, именно в этой стране вручают Нобелевскую премию мира.

"Это незабываемое пятно на репутации Норвегии. Мы этого не забудем", — пригрозил президент США.

Кроме того, президент США утверждал, что благодаря его действиям удалось предотвратить начало новых масштабных конфликтов в различных регионах мира. По словам Трампа, его деятельность помогла избежать обострения ситуации на Корейском полуострове и вокруг Тайваня.

Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп присоединился к критике адвоката Дэвида Шона в отношении решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей. Шон заявил, что такое решение обесценило престиж премии.

Мы сообщали, что 9 октября стало известно — Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте российского дизельного топлива. Поставки должны начаться в ближайшее время, а в дальнейшем их объемы планируется наращивать.