Трамп отреагировал на решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поддержал критику решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира. Он поддержал позицию американского адвоката Дэвида Шона, который ранее представлял его интересы во время второго процесса импичмента в Сенате США. Шон раскритиковал присуждение награды бывшему Верховному комиссару ООН по правам человека Нави Пиллей.

Об этом стало известно из репоста Дональда Трампа поста адвоката в Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Как Трамп отреагировал на решение Нобелевского комитета

В своём посте Шон заявил, что таким решением комитет обесценил престиж премии, а также обвинил лауреатку во враждебном отношении к США и Израилю.

Заявление адвоката. Фото: скриншот

"Сегодня Нобелевский комитет окончательно опозорил себя и обесценил некогда величественную Нобелевскую премию мира, присудив её представительнице ООН Нави Пиллай. Пиллай — явная ненавистница Америки и Израиля. Находясь в должности, она восхваляла террористов и поощряла ХАМАС", — написал Шон.

Адвокат Шон заявил, что Пиллай якобы не внесла вклада в укрепление мира, а её работу по обвинениям Израиля в геноциде назвал фиктивным расследованием. Кроме того, он упомянул о предыдущем присуждении премии мира палестинскому лидеру Ясиру Арафату.

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Также Шон перечислил достижения, которые, по его мнению, должны были бы быть отмечены Нобелевской премией мира. Среди них он назвал «Авраамские соглашения» между Израилем и арабскими странами, возвращение американских заложников и усилия Трампа по прекращению российско-украинской войны и сдерживанию Ирана.

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Среди аргументов он называл свои дипломатические усилия и утверждал, что помог завершить восемь войн.

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