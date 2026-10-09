Трамп відреагував на рішення Нобелівського комітету щодо премії миру

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтримав критику рішення Нобелівського комітету щодо премії миру. Він підтримав позицію американського адвоката Девіда Шона, який раніше представляв його інтереси під час другого процесу імпічменту в Сенаті США. Шон розкритикував присудження нагороди колишній Верховній комісарці ООН з прав людини Наві Піллей.

Про це cтало відомо з репосту Дональда Трампа допису адвоката у Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Як Трамп відреагував на рішення Нобелівського комітету

У своєму дописі Шон заявив, що таким рішенням комітет знецінив престиж премії, а також звинуватив лауреатку у ворожому ставленні до США та Ізраїлю.

Заява адвоката. Фото: скриншот

"Сьогодні Нобелівський комітет остаточно зганьбив себе й знецінив колись величну Нобелівську премію миру, присудивши її представниці ООН Наві Піллай. Піллай — відверта ненависниця Америки та Ізраїлю. Перебуваючи на своїй посаді, вона вихваляла терористів і заохочувала ХАМАС", — написав Шон.

Адвокат Шон заявив, що Піллей нібито не зробила внеску у зміцнення миру, а її роботу щодо звинувачень Ізраїлю в геноциді назвав фіктивним розслідуванням. Крім того, він згадав попереднє присудження премії миру палестинському лідеру Ясіру Арафату.

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Також Шон перелічив досягнення, які, на його думку, мали б бути відзначені Нобелівською премією миру. Серед них він назвав "Авраамові угоди" між Ізраїлем та арабськими країнами, повернення американських заручників і зусилля Трампа щодо завершення російсько-української війни та стримування Ірану.

Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Серед аргументів він називав власні дипломатичні зусилля та стверджував, що допоміг завершити вісім воєн.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 жовтня Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України наближається до завершення. Він висловив переконання, що бойові дії вдасться припинити досить скоро, та зазначив, що продовжує працювати над цим питанням.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно американські сенатори від обох партій наполягають на жорсткіших обмеженнях для Росії та закликають Білий дім не зволікати із санкційними ініціативами Ліндсі Грема. Серед пріоритетів вони назвали боротьбу з російським тіньовим флотом, обмеження фінансових каналів і доступу Москви до технологій та супутникових систем, які можуть сприяти веденню війни проти України.