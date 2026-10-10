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Главная Новости дня Трамп назначил себе новую пресс-секретаршу: что о ней известно

Трамп назначил себе новую пресс-секретаршу: что о ней известно

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10 октября 2026 13:18
Трамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: кто такая Кэти Захария
Новая пресс-секретарь Трампа Кэти Захария. Фото: instagram.com/katiezacharia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил себе нового пресс-секретаря. Речь идет о 42-летней Кэти Захарии. Американский лидер заявил, что она прекрасно проявила себя на предыдущих должностях, а также является "преданной участницей и сторонницей движения MAGA".

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Новая пресс-секретарь Трампа

"Для меня большая честь только что назначить Кэти Захарию на должность пресс-секретаря. В настоящее время Кэти занимает должность старшего советника по вопросам коммуникаций в компании Truth Social (Trump Media & Technology Group), где она проявила себя с лучшей стороны!" — заявил Трамп.

Кеті Захарія
Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария. Фото: instagram.com/katiezacharia

Она родилась в Калифорнии и ранее работала пресс-секретарем, а также заместителем помощника секретаря по связям с общественностью в Министерстве внутренней безопасности.

Трамп сообщил, что Кэти Захария — выдающаяся выпускница Университета Пеппердайн и юридической школы Пеппердайн "Карузо", адвокат и постоянная комментаторша на каналах Fox News и Newsmax.

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По его словам, ранее она участвовала в предвыборных кампаниях Трампа, где помогала в ключевых "колеблющихся штатах".

Нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія
Кэти Захария. Фото: instagram.com/katiezacharia

Лидер США отметил, что Кэти Захария имеет безупречную репутацию как сторонница и с самого начала была преданной, а также является сторонницей движения MAGA.

"Я уверен, что Кэти добьётся значительных результатов для нашей страны на посту следующей пресс-секретаря Белого дома, поскольку она пользуется уважением со стороны СМИ, американского народа и моей администрации и будет прекрасно сотрудничать с ними. Кэти сменит замечательную Кэролайн Левитт, которая отлично справилась с обязанностями пресс-секретаря. Удачи, Кэти!" — добавил Трамп.

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Пост Трампа. Фото: скриншот

По информации NYT, Захария заявила, что Кэролайн Левитт установила «высокую планку», поэтому она хочет продолжать добиваться весомых результатов для США и сообщать американскому народу о важных победах администрации.

Как писали Новини.LIVE, в конце августа Кэролайн Левитт покинула пост пресс-секретаря Белого дома. Решение об отставке стало неожиданностью даже для ее коллег.

Кроме того, Трамп раскритиковал Нобелевский комитет за то, что он не получил премию мира. Лидер США заявил о несправедливости системы награждения.

США Дональд Трамп назначение политики Белый дом
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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