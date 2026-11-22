Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о трудностях с поиском нового пресс-секретаря Белого дома после увольнения Кэролайн Левитт. В интервью бывшей пресс-секретарю своей администрации, а ныне ведущей Fox News Кейли Макинени он пошутил, что Левитт после рождения второго ребенка предпочла материнство, а не работу с ним.

Об этом говорится в эфире программы Saturday in America, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о Кэролайн Левитт

Ведущая спросила американского президента, когда он назначит нового пресс-секретаря. Трамп ответил, что сейчас сам часто общается с журналистами. В то же время он высоко оценил работу своей бывшей сотрудницы.

"Кэролайн была фантастической. Скажу вам, она — проблема. Большая проблема. Я ей так и сказал, потому что она была настолько хороша. Кого, черт возьми, поставить на её место?" — заявил Трамп.

После этого Трамп упомянул о рождении ребенка у бывшей сотрудницы и пошутил: "Иными словами, она любит ребенка больше, чем любила меня. Это ужасно. Это ужасная вещь".

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После этого он рассказал, как складывается её карьера на телевидении.

"Она прекрасно справляется. Сейчас она работает на Fox. Она станет звездой, станет звездой. Она замечательный человек", — сказал американский лидер.

Напомним, Левитт покинула Белый дом в конце августа 2026 года после рождения второго ребенка. С 1 ноября она работает обозревателем Fox News.

Когда Трамп назначит нового пресс-секретаря Белого дома

Макинени также поинтересовалась, определится ли президент с кандидатурой до Нового года, однако Трамп не назвал конкретной даты.

"У меня есть четыре или пять человек. Могу вам сказать, что сотня людей хочет эту работу, как вы можете себе представить", — отметил он.

В ходе беседы президент также упомянул Кэти Захарию. По его словам, она могла бы хорошо справиться с обязанностями, но столкнулась с жесткой критикой.

"Я видел, как к ней относились. Я сказал: Кэти, тебе это не нужно. Она, возможно, смогла бы с этим справиться. Но зачем ставить ее в такое положение?" — пояснил Трамп.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в начале октября Дональд Трамп назначил Кэти Захарию новой пресс-секретарью Белого дома. Тогда он высоко оценил ее профессиональные качества и назвал преданной сторонницей движения MAGA.

Также Новини.LIVE писали о том, что уже 16 октября Захария покинула пост. Она проработала всего пять дней. Ее первый брифинг вызвал критику из-за ответов на вопросы журналистов.

Кроме того, ранее Трамп предложил возглавить пресс-службу Белого дома руководителю UFC Дэйни Уайту. Тот заявил о намерении встретиться с президентом США и обсудить предложение. Однако впоследствии Трамп пояснил, что пошутил.