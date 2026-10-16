Бывшая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария. Фото: Reuters

В пятницу, 16 октября, новую пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Кэти Захарию уволили менее чем через неделю после назначения на должность. Решение приняли после ее первого брифинга в Белом доме, который вызвал критику американских журналистов из-за ее манеры общения и ответов на вопросы.

Об увольнении Захарии сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times.

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Кэти Захария. Фото: Reuters

Причина увольнения пресс-секретаря Трампа

По информации трех источников, Захария покинула должность пресс-секретаря Белого дома 16 октября. Она проработала на этой должности менее недели.

На данный момент Белый дом и сама Захария официально не прокомментировали информацию об увольнении. Причины кадрового решения также не разглашаются. При этом Трамп в разговоре со СМИ заявил, что советовал Захарии пересмотреть свое решение относительно работы на этой должности.

О назначении Захарии стало известно 9 октября. До этого она работала в Министерстве внутренней безопасности США, а также отвечала за коммуникации в медиакомпании Trump Media & Technology Group.

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Что произошло на первом брифинге Захарии

Первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома вызвал критику в американских и иностранных СМИ.

Обозреватель Дэвид Смит назвал ее дебютный брифинг неуклюжим, обратив внимание на неуверенную манеру выступления и частое использование подготовленных заметок.

Встреча с журналистами длилась всего 14 минут. За это время Захария ответила на три вопроса.

В частности, корреспондент Fox News поинтересовался, продолжают ли Соединенные Штаты передавать Украине разведывательную информацию. Захария не смогла ответить сразу и пообещала уточнить информацию позже.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины. Он заявил, что Украина потеряла полуостров во время президентства Барака Обамы, и возложил ответственность за это на тогдашнюю американскую администрацию.

Также Новини.LIVE писал, что американская политическая активистка Лора Лумер заявила, что отстранение Владимира Зеленского не прекратит российско-украинскую войну. По ее словам, даже проведение президентских выборов в Украине не заставит Владимира Путина отказаться от агрессии. Лумер считает, что после Украины Россия может попытаться распространить агрессию на Польшу, Латвию и Литву.