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Головна Новини дня Трамп звільнив нову речницю Білого дому менш ніж за тиждень

Трамп звільнив нову речницю Білого дому менш ніж за тиждень

Ua ru
16 жовтня 2026 22:17
Трамп звільнив Кеті Захарію: нова речниця Білого дому працювала менш ніж тиждень Reuters
Колишня речниця Білого дому Кеті Захарія. Фото: Reuters

У п'ятницю, 16 жовтня, нову прессекретарку президента США Дональда Трампа Кеті Захарію звільнили менш ніж за тиждень після призначення на посаду. Рішення ухвалили після її першого брифінгу в Білому домі, який викликав критику американських журналістів через її манеру спілкування та відповіді на запитання.

Про звільнення Захарії повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

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Кети Захария
Кеті Захарія. Фото: Reuters

Причина звільнення речниці Трампа

За інформацією трьох джерел, Захарія залишила посаду прессекретарки Білого дому 16 жовтня. Вона пропрацювала на цій посаді менш ніж тиждень.

Наразі Білий дім та сама Захарія офіційно не прокоментували інформацію про звільнення. Причини кадрового рішення також не розголошуються. При цьому Трамп у розмові зі ЗМІ заявив, що радив Захарії переглянути своє рішення щодо роботи на цій посаді.

Призначення Захарії стало відомим 9 жовтня. До цього вона працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, а також відповідала за комунікації в медіакомпанії Trump Media & Technology Group.

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Що сталося на першому брифінгу Захарії

Перший брифінг нової речниці Білого дому викликав критику в американських та іноземних медіа.

Оглядач Девід Сміт назвав її дебютний брифінг незграбним, звернувши увагу на невпевнену манеру виступу та часте використання підготовлених нотаток.

Зустріч із журналістами тривала лише 14 хвилин. За цей час Захарія відповіла на три запитання.

Зокрема, кореспондент Fox News поцікавився, чи продовжують Сполучені Штати передавати Україні розвідувальну інформацію. Захарія не змогла надати відповідь одразу та пообіцяла уточнити її пізніше.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України. Він заявив, що Україна втратила півострів за президентства Барака Обами та поклав відповідальність за це на тодішню американську адміністрацію.

Також Новини.LIVE писав, що американська політична активістка Лора Лумер заявила, що усунення Володимира Зеленського не припинить російсько-українську війну. За її словами, навіть проведення президентських виборів в Україні не змусить Володимира Путіна відмовитися від агресії. Лумер вважає, що після України Росія може спробувати поширити агресію на Польщу, Латвію та Литву.

США Дональд Трамп звільнення Білий дім Вашингтон
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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