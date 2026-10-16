Лумер заявила, що Путін не зупиниться на Україні

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американська політична активістка та прихильниця MAGA Лора Лумер заявила, що усунення Володимира Зеленського з посади президента України не призведе до завершення російської агресії. На її переконання, справжня мета російського лідера Володимира Путіна полягає в захопленні України та подальшому поширенні військової експансії на інші європейські держави.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на допис Лумер у соціальній мережі Х.

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Повідомлення Лори Лумер. Фото: скриншот

Лумер пояснила, чому зміна президента не зупинить війну

Американська інфлюенсерка, пов'язана з рухом прихильників Дональда Трампа та Ізраїлю, наголосила, що особистість українського президента не є визначальним чинником продовження війни.

За словами Лумер, навіть проведення президентських виборів в Україні не змусить Кремль відмовитися від агресивних планів.

"Ви могли б провести вибори в Україні завтра, і Путін усе одно знайшов би привід для війни", — заявила Лумер.

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Активістка також висловила переконання, що після України Росія може спробувати поширити агресію на Польщу, Латвію та Литву, а згодом і на інші європейські країни.

Лумер підкреслила, що відповідальність за початок повномасштабної війни лежить на Росії, а не на українському керівництві.

"Усунення Зеленського з посади не зупинить російський імперіалізм. Справа не в Зеленському. Справа в Путіні", — наголосила активістка.

Також американка висловила припущення, що Росія може допомогти Ірану отримати ядерну зброю після завершення президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Україна та Угорщина домовилися відновити співпрацю на різних рівнях. Зеленський заявив про підготовку зустрічей між представниками двох держав для обговорення накопичених проблем. Президент наголосив, що Київ зацікавлений у конструктивному діалозі з Будапештом.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський прокоментував обмеження швидкості Starlink для українських військових. Президент заявив, що супутниковий зв'язок не використовується для завдання ударів по території Росії. За його словами, українська сторона вже порушила питання обмежень у контактах зі Сполученими Штатами.