Лумер заявила, что Путин не остановится на Украине

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американская политическая активистка и сторонница MAGA Лора Лумер заявила, что отстранение Владимира Зеленского от должности президента Украины не приведет к завершению российской агрессии. По ее убеждению, настоящая цель российского лидера Владимира Путина заключается в захвате Украины и дальнейшем распространении военной экспансии на другие европейские государства.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Лумер в социальной сети Х.

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Сообщение Лоры Лумер. Фото: скриншот

Лумер объяснила, почему смена президента не остановит войну

Американская инфлюенсер, связанная с движением сторонников Дональда Трампа и Израиля, подчеркнула, что личность украинского президента не является определяющим фактором продолжения войны.

По словам Лумер, даже проведение президентских выборов в Украине не заставит Кремль отказаться от агрессивных планов.

"Вы могли бы провести выборы в Украине завтра, и Путин все равно нашел бы повод для войны", — заявила Лумер.

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Активистка также выразила убеждение, что после Украины Россия может попытаться распространить агрессию на Польшу, Латвию и Литву, а впоследствии и на другие европейские страны.

Лумер подчеркнула, что ответственность за начало полномасштабной войны лежит на России, а не на украинском руководстве.

"Отстранение Зеленского от должности не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине", — подчеркнула активистка.

Также американка предположила, что Россия может помочь Ирану получить ядерное оружие после завершения президентского срока Трампа.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Украина и Венгрия договорились возобновить сотрудничество на разных уровнях. Зеленский заявил о подготовке встреч между представителями двух государств для обсуждения накопившихся проблем. Президент подчеркнул, что Киев заинтересован в конструктивном диалоге с Будапештом.

Также Новини.LIVE писал, что Зеленский прокомментировал ограничения скорости Starlink для украинских военных. Президент заявил, что спутниковая связь не используется для нанесения ударов по территории России. По его словам, украинская сторона уже подняла вопрос ограничений в контактах с Соединенными Штатами.