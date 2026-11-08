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Главная Новости дня Глава UFC встретится с Трампом и обсудит должность спикера Белого дома

Глава UFC встретится с Трампом и обсудит должность спикера Белого дома

Ua ru
8 ноября 2026 05:32
Трамп пригласил главу UFC на должность спикера Белого дома - что он ответил Reuters
Глава UFC Дана Уайт. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил главе UFC Дане Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. Сам руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже отреагировал на это и публично заявил, что вылетит к Трампу и обсудит вопрос, хотя ранее СМИ писали о его отказе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social, издание CNN и другие СМИ.

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Что предшествовало и что сказал глава UFC

В субботу 7 ноября Трамп написал у себя в соцсетях, что предлагает Уайту должность спикера Белого дома. Он выразил надежду, что глава UFC согласится и даже призвал его взять в помощь шестерых бойцов UFC — не граждан США. Он пояснил, что они нужные чтобы "защитить нас от безумных левых".

"Я рад сообщить, что великому Дане Уайту, бескомпромиссному бойцу и воину, была предложена должность пресс-секретаря Соединенных Штатов. Я попросил его взять с собой помощников — даже тех, кто не является гражданами нашей страны: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гетджи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис... Дана станет пресс-секретарем, которому нет равных. Дана, пожалуйста, прими эту должность!", — говорилось в посте.

Вскоре источник CNN сообщил, что гендиректор UFC отклонил предложение президента США. Хотя сам Уайт в Instagram опубликовал сторис со своим изображением за трибуной Белого дома.

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Вскоре Дана Уайт дал пресс-конференцию, на котором журналисты задали ему вопрос по поводу предложения Трампа. В итоге глава UFC уклонился от ответа на вопрос, заявив лишь, что планирует вылететь 9 ноября в Вашингтон ч чтобы встретится с Трампом.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Трамп уволил Кэти Захарию с поста пресс-секретаря Белого дома после одного неудачного брифинга. В результате ее пребывание на пости спикера стало самом коротким в истории — 5 дней.

Также мы писали, что Кэролайн Ливитт, которая занимала должность пресс-секретаря полтора года, покинула свой пост в августа. Они пояснила, что хочет проводить больше времени с семьей (ранее у нее родился ребенок).

США Дональд Трамп Белый дом UFC Дэйна Уайт
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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