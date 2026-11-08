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Голова UFC зустрінеться з Трампом і обговорить посаду речника Білого дому

Ua ru
8 листопада 2026 05:32
Трамп запросив главу UFC на посаду речника Білого дому — що той відповів Reuters
Голова UFC Дана Уайт. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував голові UFC Дейну Уайту посаду прес-секретаря Білого дому. Сам керівник Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) вже відреагував на це і публічно заявив, що полетить до Трампа й обговорить це питання, хоча раніше ЗМІ писали про його відмову.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа в Truth Social, видання CNN та інші ЗМІ.

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Що передувало цьому і що сказав голова UFC

У суботу, 7 листопада, Трамп написав у своїх соцмережах, що пропонує Уайту посаду речника Білого дому. Він висловив надію, що голова UFC погодиться, і навіть закликав його залучити до допомоги шістьох бійців UFC — не громадян США. Він пояснив, що вони потрібні, щоб «захистити нас від божевільних лівих».

"Я радий повідомити, що великому Дейну Уайту, безкомпромісному бійцю та воїну, було запропоновано посаду прес-секретаря Сполучених Штатів. Я попросив його взяти з собою помічників — навіть тих, хто не є громадянами нашої країни: Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гетджі, Деніела Корм’є, Аманду Нуньєс і Кайлу Гарріс... Дана стане прес-секретарем, якому немає рівних. Дана, будь ласка, прийми цю посаду!", — йшлося у дописі.

Незабаром джерело CNN повідомило, що генеральний директор UFC відхилив пропозицію президента США. Хоча сам Вайт в Instagram опублікував сторіс зі своїм зображенням за трибуною Білого дому.

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Незабаром Дана Уайт дав прес-конференцію, на якій журналісти поставили йому запитання щодо пропозиції Трампа. У підсумку глава UFC ухилився від відповіді на запитання, заявивши лише, що планує вилетіти 9 листопада до Вашингтона, щоб зустрітися з Трампом.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Трамп звільнив Кеті Захарію з посади прес-секретаря Білого дому після одного невдалого брифінгу. У результаті її перебування на посаді прес-секретаря стало найкоротшим в історії — 5 днів.

Також ми писали, що Керолайн Лівітт, яка обіймала посаду прес-секретаря півтора року, залишила свою посаду в серпні. Вона пояснила, що хоче проводити більше часу з родиною (раніше у неї народилася дитина).

США Дональд Трамп Білий дім UFC Дейна Уайт
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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