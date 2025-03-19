Волц анонсував переговори з Україною та Росією щодо миру

Волц проведе переговори з Україною та РФ — про що говоритимуть
Радник Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майк Волц заявив, що найближчим часом проведе переговори з представниками України та Росії. За його словами, він хоче знайти шляхи до встановлення миру.
Про це Майк Волц сказав на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня, передає SkyNews.
Переговори Волца з РФ та Україною
"Човникова дипломатія складна, жорстка. Але ми рухаємось вперед і назад на кожному рівні, спонукаючи обидві сторони до припинення вогню та спонукаючи обидві сторони до кінця цієї війни", — наголосив Волц.
Розмова Трампа та Путіна
Радник США з національної безпеки також відреагував на інформацію, що російський диктатор Володимир Путін змусив Дональда Трампа чекати на розмову 18 березня.
"Дональд Трамп не сидить і не чекає годину на будь-якого главу держави", — сказав Волц.
Нагадаємо, 19 березня Трамп провів розмову із Зеленським. Вона ґрунтувалася на темах, які були під час переговорів американського лідера з Путіним.
Також радник керівник ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не братиме участь у переговорах між США та РФ у Саудівській Аравії 23 березня.
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