Волц анонсував переговори з Україною та Росією щодо миру

Майк Волц. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Радник Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Майк Волц заявив, що найближчим часом проведе переговори з представниками України та Росії. За його словами, він хоче знайти шляхи до встановлення миру.

Про це Майк Волц сказав на пресконференції у Білому домі у середу, 19 березня, передає SkyNews.

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Переговори Волца з РФ та Україною

"Човникова дипломатія складна, жорстка. Але ми рухаємось вперед і назад на кожному рівні, спонукаючи обидві сторони до припинення вогню та спонукаючи обидві сторони до кінця цієї війни", — наголосив Волц.

Розмова Трампа та Путіна

Радник США з національної безпеки також відреагував на інформацію, що російський диктатор Володимир Путін змусив Дональда Трампа чекати на розмову 18 березня.

"Дональд Трамп не сидить і не чекає годину на будь-якого главу держави", — сказав Волц.

Нагадаємо, 19 березня Трамп провів розмову із Зеленським. Вона ґрунтувалася на темах, які були під час переговорів американського лідера з Путіним.

Також радник керівник ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не братиме участь у переговорах між США та РФ у Саудівській Аравії 23 березня.