Україна не планує брати участь у переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії 23 березня, — Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Україна не планує брати участь у переговорах між США та Росією, запланованих на 23 березня в Саудівській Аравії. Ця зустріч є двосторонньою між Вашингтоном і Москвою, тому Київ наразі не розглядає свою участь.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише The Guardian.

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Подоляк підкреслив, що ситуація може змінитися після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Лише тоді стане зрозуміло, коли та в якому форматі можуть відбутися подальші перемовини за участю Києва.

"Президент хоче повністю зрозуміти зміст цього дзвінка від Трампа, зрозуміти, як Трамп бачить результати своєї розмови з Путіним, і зробити з цього висновки", — сказав радник керівника ОП.

Нагадаємо, чергові переговори між США та Росією відбудуться 23 березня у Джидді, що в Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч матиме технічний характер.