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Подоляк сказал, будет ли Украина на переговорах между США и РФ

19 марта 2025 19:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Украина не планирует участвовать в переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии 23 марта, — Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина не планирует участвовать в переговорах между США и Россией, запланированных на 23 марта в Саудовской Аравии. Эта встреча является двусторонней между Вашингтоном и Москвой, поэтому Киев пока не рассматривает свое участие.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет The Guardian.

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Подоляк подчеркнул, что ситуация может измениться после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Только тогда станет понятно, когда и в каком формате могут состояться дальнейшие переговоры с участием Киева.

"Президент хочет полностью понять содержание этого звонка от Трампа, понять, как Трамп видит результаты своего разговора с Путиным, и сделать из этого выводы", — сказал советник руководителя ОП.

Напомним, очередные переговоры между США и Россией состоятся 23 марта в Джидде, что в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча будет иметь технический характер.

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