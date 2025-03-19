Уолтц анонсировал переговоры с Украиной и Россией относительно мира

Майк Уолтц. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

Советник Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с представителями Украины и России. По его словам, он хочет найти пути к установлению мира.

Об этом Майк Уолтц сказал на пресс-конференции в Белом доме в среду, 19 марта, передает SkyNews.

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Переговоры Уолтца с РФ и Украиной

"Челночная дипломатия сложная, жесткая. Но мы движемся вперед и назад на каждом уровне, побуждая обе стороны к прекращению огня и побуждая обе стороны к концу этой войны", — подчеркнул Уолтц.

Разговор Трампа и Путина

Советник США по национальной безопасности также отреагировал на информацию, что российский диктатор Владимир Путин заставил Дональда Трампа ждать разговора 18 марта.

"Дональд Трамп не сидит и не ждет час на любого главу государства", — сказал Уолтц.

Напомним, 19 марта Трамп провел разговор с Зеленским. Он основывался на темах, которые были во время переговоров американского лидера с Путиным.

Также советник руководитель ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии 23 марта.