Уолтц анонсировал переговоры с Украиной и Россией относительно мира

Уолтц проведет переговоры с Украиной и РФ — о чем будут говорить
Советник Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с представителями Украины и России. По его словам, он хочет найти пути к установлению мира.
Об этом Майк Уолтц сказал на пресс-конференции в Белом доме в среду, 19 марта, передает SkyNews.
Переговоры Уолтца с РФ и Украиной
"Челночная дипломатия сложная, жесткая. Но мы движемся вперед и назад на каждом уровне, побуждая обе стороны к прекращению огня и побуждая обе стороны к концу этой войны", — подчеркнул Уолтц.
Разговор Трампа и Путина
Советник США по национальной безопасности также отреагировал на информацию, что российский диктатор Владимир Путин заставил Дональда Трампа ждать разговора 18 марта.
"Дональд Трамп не сидит и не ждет час на любого главу государства", — сказал Уолтц.
Напомним, 19 марта Трамп провел разговор с Зеленским. Он основывался на темах, которые были во время переговоров американского лидера с Путиным.
Также советник руководитель ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и РФ в Саудовской Аравии 23 марта.
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