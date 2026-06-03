Вкрали 11 млн на генераторах для ЗСУ: СБУ затримала посадовців

Працівники СБУ під час затримання. Ілюстративне фото: СБУ

Правоохоронці викрили на Чернігівщині схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю генераторів для ЗСУ. За даними слідства, у 2022 році посадовці військової частини та керівники компаній-підрядників привласнили понад 11 млн грн бюджетних коштів. Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Служби безпеки України у середу, 3 червня.

Посадовці вкрали 11 млн на генераторах для ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ та Державне бюро розслідувань у взаємодії з Головнокомандувачем Збройних сил України викрили схему розкрадання оборонних коштів на Чернігівщині.

За матеріалами справи, до оборудки причетні командир військової частини режимного об’єкта, його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників.

Слідство встановило, що військове командування уклало договори з афілійованими підприємствами на постачання генераторів за завищеними цінами. Отриману різницю між реальною вартістю обладнання та сумою контрактів учасники схеми розподіляли між собою.

Читайте також:

Йдеться про оптові партії генераторів загальною вартістю понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військових на передовій.

Проведена за ініціативою правоохоронців експертиза підтвердила факт привласнення бюджетних коштів. Крім того, з’ясувалося, що закуплені генератори не були повністю готовими до експлуатації. Для їх запуску необхідне мастило, однак його закупівля не була передбачена укладеними договорами.

Двом військовим посадовцям та двом керівникам підприємств повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що НАБУ і САП викрили корупційну схему в "Енергоатомі", через яку могли розтратити близько 170 млн грн. Йдеться про будівництво Ташлицької гідроакумулювальної електростанції в Миколаївській області. За даними слідства, до схеми причетні організатор і колишній керівник підрозділу "Атомпроектінжиніринг".

Новини.LIVE також писали, що правоохоронці викрили схему махінацій із сухпайками для ЗСУ на понад 71 млн грн. За даними слідства, двоє підприємців підробляли документи та постачали військовим набори з простроченими або непридатними продуктами. Загалом одна компанія поставила неякісних пайків на 62,5 млн грн, інша — ще на 8,6 млн грн.