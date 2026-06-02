Головна Новини дня НАБУ викрило корупційну схему в Енергоатомі на майже 170 млн грн

Дата публікації: 2 червня 2026 13:54
НАБУ викрило корупційну схему в Енергоатомі на майже 170 млн грн
Працівники НАБУ та підозрюваний справи. Фото: НАБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили масштабну корупційну схему заволодіння коштами "Енергоатому". Вона діяла під час будівництва об’єкта критичної інфраструктури у Миколаївській області. Йдеться про Ташлицьку гідроакумулювальну електростанцію.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE.

Розкрадання коштів "Енергоатому"

Серед підозрюваних справи організатор схеми, який є фактичним власником низки компаній, а також екскерівник відділу відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" ДП "НАЕК "Енергоатом".

Розкрадання коштів "Енергоатому"
Правоохоронці. Фото: НАБУ

За інформацією слідства, завершення будівництва Ташлицької ГАЕС здійснювала одна з фірм, повʼязаних з організатором схеми. Попри затримку у виконанні робіт і відкриту щодо компанії процедуру банкрутства, з нею регулярно підписували додаткові угоди, якими коригували перелік, обсяги робіт і строки їх виконання.

НАБУ викрило корупційну схему в Енергоатомі
Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів "Енергоатому". Фото: НАБУ

"Це стало можливим завдяки впливу фактичного власника компанії на посадовців Енергоатому. За однією з таких додаткових угод, яких загалом уклали понад 70, придбали комплект обладнання автоматизованої системи управління ГАЕС загальною вартістю понад 305 млн грн. Закупівлю здійснили через підконтрольну іноземну фірму, що дозволило штучно завищити ціну обладнання майже на 170 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. Правоохоронці затримали організатора схеми.

Корупційна схема в Енергоатомі в Миколаївській області
Правоохоронці та один із підозрюваних. Фото: НАБУ

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється коло всіх осіб, причетних до оборудки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка, правоохоронці викрили двох підприємців, які фальсифікували документацію та постачали військовим продукти з простроченим терміном придатності. Вони організували схему із сухпайками для ЗСУ, завдавши збитків на 71 мільйон гривень.

Раніше СБУ та Офіс генпрокурора викрили керівництво поліції трьох областей у корупційній схемі. За даними слідства, за щомісячну винагороду у розмірі 20 тисяч доларів посадовці Нацполіції могли прикривати діяльність підпільних "порноофісів".

НАБУ корупція Енергоатом
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
