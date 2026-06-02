НАБУ разоблачило коррупционную схему в Энергоатоме на почти 170 млн грн

Работники НАБУ и подозреваемый дела. Фото: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами "Энергоатома". Она действовала во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области. Речь идет о Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Новини.LIVE.

Хищение средств "Энергоатома"

Среди подозреваемых дела организатор схемы, который является фактическим владельцем ряда компаний, а также экс-руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Правоохранители. Фото: НАБУ

По информации следствия, завершение строительства Ташлыкской ГАЭС осуществляла одна из фирм, связанных с организатором схемы. Несмотря на задержку в выполнении работ и открытую в отношении компании процедуру банкротства, с ней регулярно подписывали дополнительные соглашения, которыми корректировали перечень, объемы работ и сроки их выполнения.

Правоохранители разоблачили схему хищения средств "Энергоатома". Фото: НАБУ

"Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц Энергоатома. По одной из таких дополнительных соглашений, которых в целом заключили более 70, приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупку осуществили через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Правоохранители задержали организатора схемы.

Правоохранители и один из подозреваемых. Фото: НАБУ

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливается круг всех лиц, причастных к сделке.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на генпрокурора Руслана Кравченко, правоохранители разоблачили двух предпринимателей, которые фальсифицировали документацию и поставляли военным продукты с просроченным сроком годности. Они организовали схему с сухпайками для ВСУ, нанеся ущерб на 71 миллион гривен.

Ранее СБУ и Офис генпрокурора разоблачили руководство полиции трех областей в коррупционной схеме. По данным следствия, за ежемесячное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов чиновники Нацполиции могли прикрывать деятельность подпольных "порноофисов".