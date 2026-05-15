На Запорожье чиновник ГСЧС закупал технику по завышенным ценам

Обвиняемый чиновник ГСЧС. Фото: ГБР

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование новых эпизодов по делу о злоупотреблениях при закупке спасательной техники в Запорожской области. Фигурантом является бывший начальник аварийно-спасательного отряда областного управления ГСЧС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГБР.

Закупка техники для ГСЧС в Запорожье по завышенным ценам

Следствие выяснило, что чиновник организовал закупку специализированных аварийно-спасательных машин у заранее определенного предпринимателя. Для этого его подчиненные готовили документы под конкретного поставщика, а впоследствии чиновник лично подписал договоры по завышенным ценам.

Речь идет о приобретении двух аварийно-спасательных машин САРМ-Л на базе автомобилей Ford Ranger и Mitsubishi L200.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения ГСЧС переплатило за технику почти 3 млн грн. Кроме того, правоохранители ставят под сомнение целесообразность самой закупки, поскольку автомобили в течение нескольких лет почти не использовали по назначению.

Читайте также:

Бывшему чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия — по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет. Сейчас принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Как писали Новини.LIVE, ранее СБУ разоблачила на коррупционных схемах депутата Полтавского горсовета. Он через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.

Кроме того, офицер ВСУ "заработал" более 15,2 млн грн на продаже БпЛА с фронта. Незаконно добытые деньги использовали для покупки недвижимости и драгоценностей.