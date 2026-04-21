Главная Новости дня Махинации на 340 млн грн: СБУ разоблачила депутата Полтавского горсовета

Дата публикации 21 апреля 2026 12:27
Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Депутат Полтавского городского совета пытался скрыть от финансовой отчетности 340 миллионов гривен неизвестного происхождения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Депутат из Полтавы незаконно завладел 340 млн грн

Киберспециалисты СБУ выяснили, что в течение 2022-2025 годов депутат через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.

На основании новых доказательств противоправной деятельности фигуранту сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются источники происхождения денежных активов и лица, причастные к финансовым сделкам.

Читайте также:

В СБУ отметили, что в октябре 2025 года этого же депутата разоблачили на махинациях с декларированием доходов. Тогда фигурант "забыл" указать в своих декларациях об имущественном состоянии криптовалют и операций с виртуальными активами на сумму 200 млн грн.

Как сообщали Новини.LIVE, офицер ВСУ "заработал" более 15,2 млн грн на продаже БпЛА с фронта. Незаконно добытые деньги использовали для покупки недвижимости и драгоценностей. Схема действовала сразу в нескольких регионах и охватывала территории Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областей Украины.

Также мы писали, что по подозрениям во взяточничестве задержали должностных лиц СБУ. Речь идет об организованной схеме, которая действовала на региональном уровне и наносила значительный ущерб.

коррупция Полтава местные депутаты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
