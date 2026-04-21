Махинации на 340 млн грн: СБУ разоблачила депутата Полтавского горсовета
Депутат Полтавского городского совета пытался скрыть от финансовой отчетности 340 миллионов гривен неизвестного происхождения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Службе безопасности Украины.
Депутат из Полтавы незаконно завладел 340 млн грн
Киберспециалисты СБУ выяснили, что в течение 2022-2025 годов депутат через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.
На основании новых доказательств противоправной деятельности фигуранту сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются источники происхождения денежных активов и лица, причастные к финансовым сделкам.
В СБУ отметили, что в октябре 2025 года этого же депутата разоблачили на махинациях с декларированием доходов. Тогда фигурант "забыл" указать в своих декларациях об имущественном состоянии криптовалют и операций с виртуальными активами на сумму 200 млн грн.
Как сообщали Новини.LIVE, офицер ВСУ "заработал" более 15,2 млн грн на продаже БпЛА с фронта. Незаконно добытые деньги использовали для покупки недвижимости и драгоценностей. Схема действовала сразу в нескольких регионах и охватывала территории Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областей Украины.
Также мы писали, что по подозрениям во взяточничестве задержали должностных лиц СБУ. Речь идет об организованной схеме, которая действовала на региональном уровне и наносила значительный ущерб.
Читайте Новини.LIVE!