Махінації на 340 млн грн: СБУ викрила депутата Полтавської міськради

Махінації на 340 млн грн: СБУ викрила депутата Полтавської міськради

Дата публікації: 21 квітня 2026 12:27
Махінації на 340 млн грн: СБУ викрила депутата Полтавської міськради
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Депутат Полтавської міської ради намагався приховати від фінансової звітності 340 мільйонів гривень невідомого походження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Службі безпеки України. 

Депутат з Полтави незаконно заволодів 340 млн грн

Кіберфахівці СБУ з'ясували, що упродовж 2022-2025 років депутат через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності.

На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.

В СБУ зазначили, що у жовтні 2025 року цього ж депутата викрили на махінаціях з декларуванням прибутків. Тоді фігурант "забув" зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, офіцер ЗСУ "заробив" понад 15,2 млн грн на продажі БпЛА з фронту. Незаконно здобуті гроші використовували для купівлі нерухомості та коштовностей. Схема діяла одразу в кількох регіонах і охоплювала території Донецької, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та інших областей України.

Також ми писали, що за підозрами у хабарництві затримали посадовців СБУ. Йдеться про організовану схему, яка діяла на регіональному рівні та завдавала значних збитків.

корупція Полтава місцеві депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
