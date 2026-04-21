Махінації на 340 млн грн: СБУ викрила депутата Полтавської міськради
Депутат Полтавської міської ради намагався приховати від фінансової звітності 340 мільйонів гривень невідомого походження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Службі безпеки України.
Депутат з Полтави незаконно заволодів 340 млн грн
Кіберфахівці СБУ з'ясували, що упродовж 2022-2025 років депутат через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності.
На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.
В СБУ зазначили, що у жовтні 2025 року цього ж депутата викрили на махінаціях з декларуванням прибутків. Тоді фігурант "забув" зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн.
Як повідомляли Новини.LIVE, офіцер ЗСУ "заробив" понад 15,2 млн грн на продажі БпЛА з фронту. Незаконно здобуті гроші використовували для купівлі нерухомості та коштовностей. Схема діяла одразу в кількох регіонах і охоплювала території Донецької, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської та інших областей України.
Також ми писали, що за підозрами у хабарництві затримали посадовців СБУ. Йдеться про організовану схему, яка діяла на регіональному рівні та завдавала значних збитків.
