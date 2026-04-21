Махінації на 340 млн грн: СБУ викрила депутата Полтавської міськради

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Депутат Полтавської міської ради намагався приховати від фінансової звітності 340 мільйонів гривень невідомого походження. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Службі безпеки України.

Кіберфахівці СБУ з'ясували, що упродовж 2022-2025 років депутат через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності.

На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.

В СБУ зазначили, що у жовтні 2025 року цього ж депутата викрили на махінаціях з декларуванням прибутків. Тоді фігурант "забув" зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн.

