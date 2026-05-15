На Запоріжжі посадовець ДСНС закупляв техніку за завищеними цінами

Обвинувачений посадовець ДСНС. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування нових епізодів у справі про зловживання під час закупівлі рятувальної техніки в Запорізькій області. Фігурантом є колишній начальник аварійно-рятувального загону обласного управління ДСНС.

Про це повідомляє ДБР.

Закупівля техніки для ДСНС на Запоріжжі за завищеними цінами

Слідство з'ясувало, що посадовець організував закупівлю спеціалізованих аварійно-рятувальних машин у заздалегідь визначеного підприємця. Для цього його підлеглі готували документи під конкретного постачальника, а згодом чиновник особисто підписав договори за завищеними цінами.

Йдеться про придбання двох аварійно-рятувальних машин САРМ-Л на базі автомобілів Ford Ranger та Mitsubishi L200.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення ДСНС переплатило за техніку майже 3 млн грн. Крім того, правоохоронці ставлять під сумнів доцільність самої закупівлі, оскільки автомобілі впродовж кількох років майже не використовували за призначенням.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки — за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років. Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

