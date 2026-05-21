Махинации с сухпайками на 71 млн грн: предприниматели организовали схему

Обыски у одного из фигурантов. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители разоблачили двух предпринимателей, которые подделывали документы и кормили военных просроченнымы продуктами. Они провернули махинации с сухпайками для Вооруженных сил Украины на 71 миллион гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Предприниматели проводили махинации с сухпайками ВСУ

Кравченко рассказал, что предприниматели подделывали декларации производителя относительно качества товаров, комплектовали качественные продукты с просроченными или вообще непригодными для потребления, паковали все в один набор и отправляли военным. Известно, что директор одного из ООО вместе с заместителем обеспечили поставки в войска некачественных сухпайков на 62,5 млн грн, руководитель другой компании — еще на 8,6 млн грн.

Обыски у подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Отмечается, что фигуранты организовали такую схему через бывшего в. и. о. директора департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Заключая договоры с бизнесом, чиновник "забыл" внести туда пункт об обязательной проверке качества товара — поэтому некачественная продукция беспрепятственно дошла до военных.

"На передовой такую "гастрономию" не оценили и начали массово жаловаться. Судебные товароведческие экспертизы подтвердили: продукты действительно не соответствовали стандартам качества и безопасности", — говорится в сообщении.

В результате убытки государству в лице Минобороны составляют более 71 млн грн. Сейчас всем участникам сообщили о подозрении. Поставщикам инкриминируют завладение средствами, служебный подлог и введение в оборот опасной продукции. Экс-чиновнику — халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения.

В суд подано ходатайство о содержании руководителей компаний под стражей с альтернативой залога в размере нанесенного ущерба. Следствие продолжается, проверяются другие возможные эпизоды и причастные лица.

"Нажива на питании военных во время войны — это аморальность высочайшего уровня. Особенно когда некачественные и опасные продукты могли непосредственно угрожать их здоровью и боеспособности", — подчеркнул Руслан Кравченко.

