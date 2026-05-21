Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Махінації з сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн: підприємці організували схему

Махінації з сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн: підприємці організували схему

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 22:39
Махінації з сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн: підприємці організували схему
Обшуки в одного із фігурантів. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили двох підприємців, які підробляли документи і годували військових простроченими продуктами. Вони провернули махінації із сухпайками для Збройних сил Україні на 71 мільйон гривень. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка. 

Підприємці проводили махінації із сухпайками ЗСУ

Кравченко розповів, що підприємці підробляли декларації виробника щодо якості товарів, комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання, пакували все в один набір і відправляли військовим. Відомо, що директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн.

null
Обшуки у підозрюваний. Фото: Прокуратура України
null
Обшуки у підозрюваний. Фото: Прокуратура України

Зазначається, що фігуранти організували таку схему через колишнього т. в. о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Укладаючи договори з бізнесом, посадовець "забув" внести туди пункт про обов'язкову перевірку якості товару — тож неякісна продукція безперешкодно дійшла до військових.

"На передовій таку "гастрономію" не оцінили і почали масово скаржитися. Судові товарознавчі експертизи підтвердили: харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності", — йдеться у повідомленні. 

Читайте також:

В результаті збитки державі в особі Міноборони становлять понад 71 млн грн. Наразі усім учасним повідомили про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновнику — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків. Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

"Нажива на харчуванні військових під час війни — це аморальність найвищого рівня. Особливо коли неякісні та небезпечні продукти могли безпосередньо загрожувати їхньому здоров'ю та боєздатності", — наголосив Руслан Кравченко. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Опендатабот, корупційні справи у 2025 році найчастіше завершувалися штрафами. 97% рішень судів у таких провадженнях не передбачали реального позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Запоріжжі посадовець ДСНС закупляв техніку за завищеними цінами. Він переплатив майже 3 млн грн.

корупція Офіс генерального прокурора Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації