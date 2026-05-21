Махінації з сухпайками для ЗСУ на 71 млн грн: підприємці організували схему

Обшуки в одного із фігурантів. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили двох підприємців, які підробляли документи і годували військових простроченими продуктами. Вони провернули махінації із сухпайками для Збройних сил Україні на 71 мільйон гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Підприємці проводили махінації із сухпайками ЗСУ

Кравченко розповів, що підприємці підробляли декларації виробника щодо якості товарів, комплектували якісні продукти з простроченими або взагалі непридатними для споживання, пакували все в один набір і відправляли військовим. Відомо, що директор одного з ТОВ разом із заступником забезпечили поставки до війська неякісних сухпайків на 62,5 млн грн, керівник іншої компанії — ще на 8,6 млн грн.

Обшуки у підозрюваний. Фото: Прокуратура України

Зазначається, що фігуранти організували таку схему через колишнього т. в. о. директора департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Укладаючи договори з бізнесом, посадовець "забув" внести туди пункт про обов'язкову перевірку якості товару — тож неякісна продукція безперешкодно дійшла до військових.

"На передовій таку "гастрономію" не оцінили і почали масово скаржитися. Судові товарознавчі експертизи підтвердили: харчі справді не відповідали стандартам якості та безпечності", — йдеться у повідомленні.

В результаті збитки державі в особі Міноборони становлять понад 71 млн грн. Наразі усім учасним повідомили про підозру. Постачальникам інкримінують заволодіння коштами, службове підроблення та введення в обіг небезпечної продукції. Ексчиновнику — недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

До суду подано клопотання про тримання керівників компаній під вартою з альтернативою застави у розмірі завданих збитків. Слідство триває. Перевіряються інші можливі епізоди та причетні особи.

"Нажива на харчуванні військових під час війни — це аморальність найвищого рівня. Особливо коли неякісні та небезпечні продукти могли безпосередньо загрожувати їхньому здоров'ю та боєздатності", — наголосив Руслан Кравченко.

