Корупційні справи у 2025 році найчастіше завершувалися штрафами

Антикорупційний протест.

В Україні переважна більшість вироків у корупційних справах за 2025 рік завершувалася штрафами. 97% рішень судів у таких провадженнях не передбачали реального позбавлення волі.

Корупційні справи в Україні у 2025 році

Зазначається, що від початку року суди винесли понад 4000 вироків у справах, пов’язаних із корупцією. Найчастіше фігуранти отримували саме грошові покарання, тоді як рішень із реальними термінами ув’язнення цього року поки не було.

Найбільший штраф — 1,24 млн грн — призначили київському адвокату, який, за даними слідства, продавав чоловікам схеми ухилення від мобілізації.

Найсуворіший вирок отримав сержант штурмової роти із Сумщини. Його засудили до 10 років позбавлення волі за викрадення та продаж військової оптики.

Також аналітики зазначають, що лише за перші чотири місяці 2025 року українські суди ухвалили 814 рішень у корупційних справах. Переважна більшість із них — 91% — стосувалися порушень, пов’язаних із деклараціями. Ще 6% справ були пов’язані з хабарництвом.

Загалом цьогоріч винесли вже на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік. Водночас 2025 був рекордним: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

