Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коррупционные дела в 2025 году чаще всего завершались штрафами

Коррупционные дела в 2025 году чаще всего завершались штрафами

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 23:05
Коррупционные дела в 2025 году чаще всего завершались штрафами
Антикоррупционный протест. Фото: АР

В Украине подавляющее большинство приговоров по коррупционным делам за 2025 год завершалось штрафами. 97% решений судов в таких производствах не предусматривали реального лишения свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Опендатабот.

Коррупционные дела в Украине в 2025 году

Отмечается, что с начала года суды вынесли более 4000 приговоров по делам, связанным с коррупцией. Чаще всего фигуранты получали именно денежные наказания, тогда как решений с реальными сроками заключения в этом году пока не было.

Коруація в Україні за 2025 рік
Количество судебных решений за коррупцию. Фото: Опендатабот

Самый большой штраф — 1,24 млн грн — назначили киевскому адвокату, который, по данным следствия, продавал мужчинам схемы уклонения от мобилизации.

Самый строгий приговор получил сержант штурмовой роты из Сумской области. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение и продажу военной оптики.

Читайте также:

Также аналитики отмечают, что только за первые четыре месяца 2025 года украинские суды приняли 814 решений по коррупционным делам. Подавляющее большинство из них — 91% — касались нарушений, связанных с декларациями. Еще 6% дел были связаны со взяточничеством.

Всего в этом году вынесли уже на 27% меньше судебных решений по коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям, чем за тот же период прошлого года. В то же время 2025 год был рекордным: 4 086 решений вынесли суды за весь 2025 год. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

Как писали Новини.LIVE, на Запорожье чиновник ГСЧС закупал технику по завышенным ценам. Он переплатил почти 3 млн грн.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила на коррупционных схемах депутата Полтавского горсовета. Он через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.

суд коррупция штраф
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации