Коррупционные дела в 2025 году чаще всего завершались штрафами

В Украине подавляющее большинство приговоров по коррупционным делам за 2025 год завершалось штрафами. 97% решений судов в таких производствах не предусматривали реального лишения свободы.

Отмечается, что с начала года суды вынесли более 4000 приговоров по делам, связанным с коррупцией. Чаще всего фигуранты получали именно денежные наказания, тогда как решений с реальными сроками заключения в этом году пока не было.

Самый большой штраф — 1,24 млн грн — назначили киевскому адвокату, который, по данным следствия, продавал мужчинам схемы уклонения от мобилизации.

Самый строгий приговор получил сержант штурмовой роты из Сумской области. Его приговорили к 10 годам лишения свободы за похищение и продажу военной оптики.

Также аналитики отмечают, что только за первые четыре месяца 2025 года украинские суды приняли 814 решений по коррупционным делам. Подавляющее большинство из них — 91% — касались нарушений, связанных с декларациями. Еще 6% дел были связаны со взяточничеством.

Всего в этом году вынесли уже на 27% меньше судебных решений по коррупционным и связанным с коррупцией правонарушениям, чем за тот же период прошлого года. В то же время 2025 год был рекордным: 4 086 решений вынесли суды за весь 2025 год. Это в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

