Украли 11 млн на генераторах для ВСУ: СБУ задержала должностных лиц

Работники СБУ во время задержания. Иллюстративное фото: СБУ

Правоохранители разоблачили на Черниговщине схему хищения средств, выделенных на закупку генераторов для ВСУ. По данным следствия, в 2022 году должностные лица воинской части и руководители компаний-подрядчиков присвоили более 11 млн грн бюджетных средств. Сейчас четырем фигурантам сообщили о подозрении, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в среду, 3 июня.

Чиновники украли 11 млн на генераторах для ВСУ

Военная контрразведка СБУ и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины разоблачили схему хищения оборонных средств на Черниговщине.

По материалам дела, к сделке причастны командир воинской части режимного объекта, его заместитель, а также двое директоров компаний-подрядчиков.

Следствие установило, что военное командование заключило договоры с аффилированными предприятиями на поставку генераторов по завышенным ценам. Полученную разницу между реальной стоимостью оборудования и суммой контрактов участники схемы распределяли между собой.

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Речь идет об оптовых партиях генераторов общей стоимостью более 400 млн грн, которые предназначались для обеспечения автономного электропитания украинских военных на передовой.

Проведенная по инициативе правоохранителей экспертиза подтвердила факт присвоения бюджетных средств. Кроме того, выяснилось, что закупленные генераторы не были полностью готовыми к эксплуатации. Для их запуска необходимо масло, однако его закупка не была предусмотрена заключенными договорами.

Двум военным чиновникам и двум руководителям предприятий сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", из-за которой могли растратить около 170 млн грн. Речь идет о строительстве Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции в Николаевской области. По данным следствия, к схеме причастны организатор и бывший руководитель подразделения "Атомпроектинжиниринг".

Новини.LIVE также писали, что правоохранители разоблачили схему махинаций с сухпайками для ВСУ на более 71 млн грн. По данным следствия, двое предпринимателей подделывали документы и поставляли военным наборы с просроченными или непригодными продуктами. В целом одна компания поставила некачественных пайков на 62,5 млн грн, другая — еще на 8,6 млн грн.