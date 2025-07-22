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Візит Келлога довів, що Путін боїться США, — заява Андрія Сибіги

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 05:12
Зменшення атак по Україні під час візиту Келлога доводить, що Путін дуже боїться Трампа, заявив Сибіга
Голова МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Під час візиту спеціального посланця президента США Кіта Келлога до Києва було зафіксовано припинення масованих атак на столицю України. Це означає, що диктатор РФ Володимир Путін дійсно боїться гніву президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро, повідомляє РБК-Україна.

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Голова МЗС України зазначив, що російський диктатор усвідомлює, що лише Сполучені Штати Америки мають достатній вплив для примушення Росії до миру. Сибіга наголосив, що відсутність атак російських військ на Київ під час візиту Келлога є ще одним доказом того, хто саме викликає страх у Путіна.

Міністр також зазначив, що візит Келлога дав можливість американському керівництву отримати достовірну інформацію про війну РФ проти України "з перших рук". За словами пана Сибіги, важливо спростувати російську пропаганду про нібито перемогу Росії. Він наголосив, що Росія не досягла успіху у війні, а Україна не програє.

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про результати зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Політик подякував генералу за візит до України.

Нагадаємо, кілька днів тому Кіт Келлог був у Києві. У рамках візиту генерал разом з Андрієм Єрмаком відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

США володимир путін Андрій Сибіга війна в Україні Кіт Келлог
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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