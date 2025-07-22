Уменьшение атак по Украине во время визита Келлога доказывает, что Путин очень боится Трампа, заявил Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Во время визита специального посланника президента США Кита Келлога в Киев было зафиксировано прекращение массированных атак на столицу Украины. Это означает, что диктатор РФ Владимир Путин действительно боится гнева президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, сообщает РБК-Украина.

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Глава МИД Украины отметил, что российский диктатор осознает, что только Соединенные Штаты Америки имеют достаточное влияние для принуждения России к миру. Сибига отметил, что отсутствие атак российских войск на Киев во время визита Келлога является еще одним доказательством того, кто именно вызывает страх у Путина.

Министр также отметил, что визит Келлога дал возможность американскому руководству получить достоверную информацию о войне РФ против Украины "из первых рук". По словам господина Сибиги, важно опровергнуть российскую пропаганду о якобы победе России. Он отметил, что Россия не достигла успеха в войне, а Украина не проигрывает.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о результатах встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Политик поблагодарил генерала за визит в Украину.

Напомним, несколько дней назад Кит Келлог был в Киеве. В рамках визита генерал вместе с Андреем Ермаком посетили Центр защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.