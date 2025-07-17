Андрій Єрмак подякував Кіту Келлогу за візит до України — відео

Андрій Єрмак та Кіт Келлог. Фото: Telegram Андрія Єрмака

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про результати зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, яка відбулася 16 липня. Політик подякував генералу за візит до України.

Про це очільник Офісу Президента написав у своєму Telegram.

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Керівник Офісу Президента відмітив, що зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа була продуктивною. Зокрема, політики обговорили спільні проєкти України та США, підвищення обороноздатності нашої країни та посилення тиску на РФ.

"Дякую спецпредставнику президента США, генералу Кіту Келлогу за візит в Україну. Ми багато важливих речей обговорили та опрацювали, дуже системно, конструктивно, і далі будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проєктів та посилення тиску на Путіна заради миру і справедливості. Вдячні за все, що ви робите для України. В наших лідерів спільне бачення — мир через силу", — написав Єрмак.

Нагадаємо, Кіт Келлог прибув до Києва у понеділок, 14 липня. У рамках візиту генерал разом з Андрієм Єрмаком відвідали Центр захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Bring Kids Back UA.

Окрім того, Кирило Буданов під час зустрічі з Келлогом розповів, що відомо про плани РФ до 2036 року.