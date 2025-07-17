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Главная Новости дня Ермак выразил благодарность Келлогу после его визита в Киев

Ермак выразил благодарность Келлогу после его визита в Киев

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 13:19
Андрей Ермак поблагодарил Кита Келлога за визит в Украину — видео
Андрей Ермак и Кит Келлог. Фото: Telegram Андрея Ермака

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о результатах встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, которая состоялась 16 июля. Политик поблагодарил генерала за визит в Украину.

Об этом глава Офиса Президента написал в своем Telegram.

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Руководитель Офиса Президента отметил, что встреча со спецпредставителем Дональда Трампа была продуктивной. В частности, политики обсудили совместные проекты Украины и США, повышение обороноспособности нашей страны и усиление давления на РФ.

"Спасибо спецпредставителю президента США, генералу Киту Келлогу за визит в Украину. Мы много важных вещей обсудили и проработали, очень системно, конструктивно и дальше будем двигаться к укреплению обороноспособности, совместных проектов и усилению давления на Путина ради мира и справедливости. Благодарны за все, что вы делаете для Украины. У наших лидеров общее видение — мир через силу", — написал Ермак.

Напомним, Кит Келлог прибыл в Киев в понедельник, 14 июля. В рамках визита генерал вместе с Андреем Ермаком посетили Центр защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Кроме того, Кирилл Буданов во время встречи с Келлогом рассказал, что известно о планах РФ до 2036 года.

США Андрей Ермак война в Украине визит Кит Келлог
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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