Анналена Бербок відвідала Сирію — місцеві ЗМІ замалювали її на фото

Анналену Бербок замалювали на фото під час візиту в Сирію. Фото: Almharar

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здійснила візит в Дамаск, Сирія. Однак місцеві ЗМІ замалювали її на фото.

Про це повідомляє Bild у неділю, 5 січня.

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На опублікованих у Telegram-каналі Almharar фотографіях обличчя Бербок замито за допомогою ефекту "блюра". Однак її можна впізнати за одягом.

Анналену Бербок замалювали на фото під час візиту в Сирію. Фото: Almharar

На відміну від Бербок, її французький колега Жан-Ноель Барро зображений без змін.

Він представлений на фото разом з сирійськими політиками та іншими офіційними особами.

"Almharar пов'язаний з вільною сирійською армією, найбільшим на сьогодні опозиційним рухом у Сирії, який щойно захопив владу. Це означає, що канал близький до нових правителів, але не є офіційним сирійським інформаційним агентством", — пише Bild.

Анналену Бербок замалювали на фото під час візиту в Сирію. Фото: Almharar

Цей випадок цензури ставить під сумнів спроби сирійських лідерів представити себе як поміркованих та відкритих до міжнародного співробітництва.

Бербок не потиснули руку

Крім "блюру" на фото, Бербок відмовилися потиснути руку нові керівники Сирії.

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа простягнув руку лише Жану-Ноелю Барро. Однак Бербок він привітав інакше — приклав руку до своїх грудей.

Нагадаємо, після падіння режиму Башара Асада сирійці, які втекли від війни, почали масово повертатися додому.

Також Росія готується до великого переміщення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії. Очікується прибуття російських кораблів на військово-морську базу в Тартус для евакуації військ з країни.