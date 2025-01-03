Ситуація у Сирії — Росія вирішила перекинути свої війська до Лівії

Російські військові в Сирії. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія готується до масштабного перекидання військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії. На військово-морській базі у сирійському місті Тартус очікують на прибуття російських кораблів, які планують задіяти для евакуації військ із країни.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України (ГУР) в п'ятницю, 3 січня.

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За інформацією. ГУР, вже 5 січня до порту Тартус мають прибути великі десантні кораблі "Іван Ґрєн" і "Олександр Отраковський", а також суховантажне судно Sparta.

"На борту "Отраковського" перебуває начальник штабу 121-ї бригади десантних кораблів флоту держави-агресора капітан 1-го рангу Давітян Юрій Альбертович", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 8 січня у Тартус планує зайти універсальне вантажне судно Sparta II і танкер "Іван Скобелєв", які зараз рухаються через Гібралтарську протоку. Судна Sparta та Sparta II залучать для перевезення військової техніки до Лівії.

Раніше ми писали, що Росія направила вантажне судно Sparta для вивезення озброєння, техніки та військових із Сирії, проте під час руху у відкритому морі воно зазнало поломки.

А російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ виконала свої завдання в Сирії, зазначивши, що головною метою було "запобігання створенню терористичних утворень".