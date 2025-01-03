Ситуация в Сирии — Россия решила перебросить свои войска в Ливию

Российские военные в Сирии. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия готовится к масштабной переброске военной техники и вооружений из Сирии в Ливию. На военно-морской базе в сирийском городе Тартус ожидают прибытия российских кораблей, которые планируют задействовать для эвакуации войск из страны.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины (ГУР) в п'пятницу, 3 января.

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По информации ГУР, уже 5 января в порт Тартус должны прибыть большие десантные корабли "Иван Гринь" и "Александр Отраковский", а также сухогрузное судно Sparta.

"На борту "Отраковского" находится начальник штаба 121-й бригады десантных кораблей флота государства-агрессора капитан 1-го ранга Давитян Юрий Альбертович", — говорится в сообщении.

Кроме того, 8 января в Тартус планирует зайти универсальное грузовое судно Sparta II и танкер "Иван Скобелев", которые сейчас движутся через Гибралтарский пролив. Суда Sparta и Sparta II привлекут для перевозки военной техники в Ливию.

Ранее мы писали, что Россия направила грузовое судно Sparta для вывоза вооружения, техники и военных из Сирии, однако во время движения в открытом море оно потерпело поломку.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ выполнила свои задачи в Сирии, отметив, что главной целью было "предотвращение создания террористических образований".