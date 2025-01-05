Анналена Бербок посетила Сирию — местные СМИ зарисовали ее на фото

Анналену Бербок зарисовали на фото во время визита в Сирию. Фото: Almharar

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок совершила визит в Дамаск, Сирия. Однако местные СМИ зарисовали ее на фото.

Об этом сообщает Bild в воскресенье, 5 января.

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На опубликованных в Telegram-канале Almharar фотографиях лицо Бербок замыто с помощью эффекта "блюра". Однако ее можно узнать по одежде.

Анналену Бербок зарисовали на фото во время визита в Сирию. Фото: Almharar

В отличие от Бербок, ее французский коллега Жан-Ноэль Барро изображен без изменений.

Он представлен на фото вместе с сирийскими политиками и другими официальными лицами.

"Almharar связан со свободной сирийской армией, крупнейшим на сегодняшний день оппозиционным движением в Сирии, которое только что захватило власть. Это означает, что канал близок к новым правителям, но не является официальным сирийским информационным агентством", — пишет Bild.

Анналену Бербок зарисовали на фото во время визита в Сирию. Фото: Almharar

Этот случай цензуры ставит под сомнение попытки сирийских лидеров представить себя как умеренных и открытых к международному сотрудничеству.

Бербок не пожали руку

Кроме "блюра" на фото, Бербок отказались пожать руку новые руководители Сирии.

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа протянул руку лишь Жану-Ноэлю Барро. Однако Бербок он поприветствовал иначе — приложил руку к своей груди.

Напомним, после падения режима Башара Асада сирийцы, бежавшие от войны, начали массово возвращаться домой.

Также Россия готовится к крупному перемещению военной техники и вооружений из Сирии в Ливию. Ожидается прибытие российских кораблей на военно-морскую базу в Тартус для эвакуации войск из страны.