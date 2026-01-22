Віткофф анонсував новий етап переговорів в Абу-Дабі

Стів Віткофф. Фото: AP News

Мирні перемовини щодо війни в Україні після зустрічі в Москві продовжаться в Абу-Дабі. Стало відомо, коли Стів Віткофф відправиться до Росії.

Про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф під час Українського сніданку в Українському домі в Давосі, організованому Фондом Віктора Пінчука.

Реклама

Читайте також:

Віткофф сказав, яка країна буде наступною для переговорів

За словами Віткоффа, поїздка до Москви запланована вже на сьогоднішній вечір і матиме короткий формат без ночівлі. Після цього американська делегація одразу вирушить до Абу-Дабі, де продовжиться робота над мирним врегулюванням.

Він наголосив, що саме в Абу-Дабі мають зібратися робочі групи, які займуться подальшими обговореннями. За словами спецпосланця, цей етап є важливим для просування переговорного процесу та напрацювання практичних рішень.

Нагадаємо, також Дональд Трамп хоче розвивати зону вільної торгівлі в Україні — стали відомі подробиці.

Також Стів Віткофф ексклюзивно відповів Новини.LIVE, чи буде він їхати в Україну.