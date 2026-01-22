Виткофф анонсировал новый этап переговоров в Абу-Даби

Уиткофф сказал, куда поедет после переговоров в Москве
Мирные переговоры по войне в Украине после встречи в Москве продолжатся в Абу-Даби. Стало известно, когда Стив Уиткофф отправится в Россию.
Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.
Уиткофф сказал, какая страна будет следующей для переговоров
По словам Уиткоффа, поездка в Москву запланирована уже на сегодняшний вечер и будет иметь короткий формат без ночевки. После этого американская делегация сразу отправится в Абу-Даби, где продолжится работа над мирным урегулированием.
Он отметил, что именно в Абу-Даби должны собраться рабочие группы, которые займутся дальнейшими обсуждениями. По словам спецпосланника, этот этап является важным для продвижения переговорного процесса и наработки практических решений.
