Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Уиткофф сказал, куда поедет после переговоров в Москве

Уиткофф сказал, куда поедет после переговоров в Москве

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:42
Виткофф анонсировал новый этап переговоров в Абу-Даби
Стив Уиткофф. Фото: AP News

Мирные переговоры по войне в Украине после встречи в Москве продолжатся в Абу-Даби. Стало известно, когда Стив Уиткофф отправится в Россию.

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Реклама
Читайте также:

Уиткофф сказал, какая страна будет следующей для переговоров

По словам Уиткоффа, поездка в Москву запланирована уже на сегодняшний вечер и будет иметь короткий формат без ночевки. После этого американская делегация сразу отправится в Абу-Даби, где продолжится работа над мирным урегулированием.

Он отметил, что именно в Абу-Даби должны собраться рабочие группы, которые займутся дальнейшими обсуждениями. По словам спецпосланника, этот этап является важным для продвижения переговорного процесса и наработки практических решений.

Напомним, также Дональд Трамп хочет развивать зону свободной торговли в Украине — стали известны подробности.

Также Стив Уиткофф эксклюзивно ответил Новини.LIVE, будет ли он ехать в Украину.

переговоры Москва война в Украине мирные переговоры Стив Виткофф
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации